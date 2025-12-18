Vide-greniers terrain communal Berd’huis
Vide-greniers terrain communal Berd’huis dimanche 14 juin 2026.
Vide-greniers
terrain communal route du theil Berd’huis Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Sur le terrain communal, une organisation du comité des fêtes. .
terrain communal route du theil Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 98 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Berd’huis a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CdC Coeur du Perche