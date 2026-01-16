Marché de Noël Berd’huis
Marché de Noël Berd’huis dimanche 6 décembre 2026.
Marché de Noël
Route de Bellême Berd’huis Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Marché artisanal à la salle des fêtes.
Organisé par le comité des fêtes de Berd’huis, les commerçants, les artisans et la municipalité. .
Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Berd’huis a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CdC Coeur du Perche