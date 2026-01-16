Marché de Noël Berd’huis

Marché de Noël

Route de Bellême Berd’huis Orne

Tarif : – –

Marché artisanal à la salle des fêtes.

Organisé par le comité des fêtes de Berd’huis, les commerçants, les artisans et la municipalité. .

English : Marché de Noël

