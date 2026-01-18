Loto Salle des fêtes Berd’huis

Loto

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

À la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes. .

Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Berd’huis a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CdC Coeur du Perche