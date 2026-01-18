Loto Salle des fêtes Berd’huis
Loto Salle des fêtes Berd’huis dimanche 18 octobre 2026.
Loto
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
À la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes. .
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Berd’huis a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CdC Coeur du Perche