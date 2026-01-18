Concours de belote Salle des fêtes Berd’huis
Concours de belote Salle des fêtes Berd’huis dimanche 27 septembre 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne
Tarif : – –
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
2026-09-27
Concours de belote à la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes. .
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 98 80
English : Concours de belote
