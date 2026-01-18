Fête communale Berd’huis
Fête communale Berd’huis samedi 13 juin 2026.
Fête communale
Berd’huis Orne
Début : Samedi Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-14
2026-06-13
Soirée le samedi soir.
Vide-greniers le dimanche.
Une organisation du comité des fêtes. .
Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 24 69 64 27
English : Fête communale
