Fête communale

Berd’huis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Soirée le samedi soir.

Vide-greniers le dimanche.

Une organisation du comité des fêtes. .

Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 24 69 64 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête communale

L’événement Fête communale Berd’huis a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CdC Coeur du Perche