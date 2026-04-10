Bonny-sur-Loire

Bourse aux jouets

29 Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 09:00:00

fin : 2026-12-19 12:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Participez à la Bourse aux Jouets à Bonny-sur-Loire ! Déposez vos jouets à la Maison de Pays du 12 au 16 novembre. L’événement se déroulera du 14 novembre au 19 décembre.

Participez à la Bourse aux Jouets organisée par la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire ! Cet événement est l’occasion idéale de donner une seconde vie aux jouets de vos enfants tout en faisant plaisir à d’autres. Déposez vos jouets en bon état à la Maison de Pays du 12 au 18 novembre.

C’est une belle opportunité pour découvrir des jouets divers et variés tout en profitant de l’atmosphère festive de Noël.

En participant, vous contribuez à une démarche écoresponsable en recyclant des jouets tout en favorisant l’entraide et le partage au sein de la communauté. N’hésitez pas à faire le tri chez vous et à apporter les jouets qui ne servent plus ! .

29 Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 57 71 maisondepays@bonnysurloire.fr

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English :

Take part in the Bonny-sur-Loire Toy Fair! Bring your toys to the Maison de Pays from November 12 to 16. The event will run from November 23 to December 21, 2024, in parallel with the Arts de la table Christmas exhibition. Give pleasure, while freeing up space in your home!

L’événement Bourse aux jouets Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX