BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE La Canourgue
samedi 7 novembre 2026 · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE
La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
La croix rouge organise une bourse aux jouets à la salle des fêtes de La Canourgue de 10h à 18h30, rendez-vous nombreux !
Jouets, jeux, puzzles, livres,…etc
La croix rouge organise une bourse aux jouets à la salle des fêtes de La Canourgue de 10h à 18h30, rendez-vous nombreux !
Jouets, jeux, puzzles, livres,…etc .
La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 51 06 ul.lacanourgue@croix-rouge.fr
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English :
The Red Cross is organizing a toy fair at the Salle des Fêtes in La Canourgue from 10am to 6.30pm, so come one, come all!
Toys, games, puzzles, books, etc
L’événement BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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