Informations pratiques

La Canourgue

BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE

La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

La croix rouge organise une bourse aux jouets à la salle des fêtes de La Canourgue de 10h à 18h30, rendez-vous nombreux !

Jouets, jeux, puzzles, livres,…etc

La croix rouge organise une bourse aux jouets à la salle des fêtes de La Canourgue de 10h à 18h30, rendez-vous nombreux !

Jouets, jeux, puzzles, livres,…etc .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 51 06 ul.lacanourgue@croix-rouge.fr

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English :

The Red Cross is organizing a toy fair at the Salle des Fêtes in La Canourgue from 10am to 6.30pm, so come one, come all!

Toys, games, puzzles, books, etc

L’événement BOURSE AUX JOUETS DE LA CROIX ROUGE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn