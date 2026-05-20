Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse
Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse dimanche 29 novembre 2026.
Lapalisse
Bourse aux jouets et aux vêtements
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 08:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Organisé par le Judo Club.
.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 87 85 03
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English : Toy and clothing fair
Organised by Judo Club.
L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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