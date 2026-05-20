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Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse

Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse dimanche 29 novembre 2026.

Adresse : Salle de la Grenette

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : dimanche 29 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lapalisse

Bourse aux jouets et aux vêtements

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 08:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Organisé par le Judo Club.
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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 87 85 03 

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English : Toy and clothing fair

Organised by Judo Club.

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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