Lapalisse

Bourse aux jouets et aux vêtements

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 08:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Organisé par le Judo Club.

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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 87 85 03

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English : Toy and clothing fair

Organised by Judo Club.

L’événement Bourse aux jouets et aux vêtements Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse