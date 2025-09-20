AGENDA · Rémalard en Perche
Bourse aux jouets Rémalard Rémalard en Perche
samedi 5 décembre 2026 · Rémalard · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Bourse aux jouets
Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-05 16:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Bourse aux jouets organisée par l’association Enfance et Partage Normandie.
Pratique à l’Espace Octave Mirbeau à Rémalard. .
Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 71 88 64 75
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English : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-24 par OT CdC Coeur du Perche
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