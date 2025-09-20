Bourse aux jouets Rémalard Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Bourse aux jouets

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-05 16:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Bourse aux jouets organisée par l’association Enfance et Partage Normandie.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau à Rémalard. .

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 71 88 64 75

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-24 par OT CdC Coeur du Perche