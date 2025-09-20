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AGENDA · Rémalard en Perche

Bourse aux jouets Rémalard Rémalard en Perche

samedi 5 décembre 2026 · Rémalard · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rémalard
Adresse
Place Castle Cary
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Bourse aux jouets

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-05 16:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Bourse aux jouets organisée par l’association Enfance et Partage Normandie.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau à Rémalard.   .

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 71 88 64 75 

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-24 par OT CdC Coeur du Perche

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