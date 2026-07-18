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AGENDA · Rémalard en Perche

Exposition de Kimberly Kevorkian Dorceau Rémalard en Perche

samedi 29 août 2026 · Dorceau · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Dorceau
Adresse
5 Rue de l'Église Saint-Étienne
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Exposition de Kimberly Kevorkian

Dorceau 5 Rue de l’Église Saint-Étienne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-29

L’association Classe Unique accueille Kimberly Kevorkian photographe et autrice du livre Street Art New York éditions Alternatives.

Pratique au 5 rue de l’Église Saint-Étienne à Dorceau.   .

Dorceau 5 Rue de l’Église Saint-Étienne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie  

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English : Exposition de Kimberly Kevorkian

L’événement Exposition de Kimberly Kevorkian Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-18 par OT CdC Coeur du Perche

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