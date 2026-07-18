Exposition de Kimberly Kevorkian Dorceau Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Exposition de Kimberly Kevorkian

Dorceau 5 Rue de l’Église Saint-Étienne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’association Classe Unique accueille Kimberly Kevorkian photographe et autrice du livre Street Art New York éditions Alternatives.

Pratique au 5 rue de l’Église Saint-Étienne à Dorceau. .

Dorceau 5 Rue de l’Église Saint-Étienne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

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English : Exposition de Kimberly Kevorkian

L’événement Exposition de Kimberly Kevorkian Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-18 par OT CdC Coeur du Perche