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AGENDA · Sarras

Bourse aux jouets Place général Goutel Sarras

dimanche 18 octobre 2026 · Place général Goutel · Sarras

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Place général Goutel
Adresse
Complexe sportif
Ville
07370 Sarras
Département
Ardèche
Tarif

Sarras

Bourse aux jouets

Place général Goutel Complexe sportif Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:30:00
fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Venez dénicher le jouet de vos rêves ! Petite restauration sur place.
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Place général Goutel Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 04 81  marie.abdallah@sarras.fr

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English :

Come find the toy of your dreams! Light refreshments available on site.

L’événement Bourse aux jouets Sarras a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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