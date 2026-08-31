Bourse aux jouets Place général Goutel Sarras

Informations pratiques

Sarras

Bourse aux jouets

Place général Goutel Complexe sportif Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:30:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Venez dénicher le jouet de vos rêves ! Petite restauration sur place.

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Place général Goutel Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 04 81 marie.abdallah@sarras.fr

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English :

Come find the toy of your dreams! Light refreshments available on site.

L’événement Bourse aux jouets Sarras a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche