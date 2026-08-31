Bourse aux jouets Place général Goutel Sarras
dimanche 18 octobre 2026 · Place général Goutel · Sarras
Informations pratiques
Sarras
Bourse aux jouets
Place général Goutel Complexe sportif Sarras Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:30:00
fin : 2026-10-18 16:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Venez dénicher le jouet de vos rêves ! Petite restauration sur place.
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Place général Goutel Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 04 81 marie.abdallah@sarras.fr
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English :
Come find the toy of your dreams! Light refreshments available on site.
L’événement Bourse aux jouets Sarras a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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