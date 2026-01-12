Bourse aux jouets Wimereux
Bourse aux jouets Wimereux dimanche 15 novembre 2026.
Wimereux
Bourse aux jouets
Salle des Fêtes Place de la Mairie Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Si vous voulez faire de la place dans vos placards et tiroirs, et vendre les jouets, jeux d’occasion, livres, CD et DVD, qui ne vous servent plus, où au contraire en acquérir à petits prix, cette journée est pour vous. .
Salle des Fêtes Place de la Mairie Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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English :
L’événement Bourse aux jouets Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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