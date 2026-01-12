Wimereux

Bourse aux jouets

Salle des Fêtes Place de la Mairie Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Si vous voulez faire de la place dans vos placards et tiroirs, et vendre les jouets, jeux d’occasion, livres, CD et DVD, qui ne vous servent plus, où au contraire en acquérir à petits prix, cette journée est pour vous. .

Salle des Fêtes Place de la Mairie Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement Bourse aux jouets Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale