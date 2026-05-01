Bonny-sur-Loire

Bourse aux livres et tombola

Rue du Pilori Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le 8 mai, faites le plein de lectures à la bourse aux livres de Bonny-sur-Loire. Romans, albums, mangas et bien d’autres trésors vous attendent au gymnase, au profit de la bibliothèque. Tombola et animation autour des mangas viendront compléter cette journée conviviale et solidaire.

Le vendredi 8 mai, rendez-vous au gymnase de Bonny-sur-Loire pour la bourse aux livres organisée au profit de la bibliothèque.

De 8h à 17h, venez chiner parmi de nombreux ouvrages et faire le plein de lectures pour petits et grands. Romans, livres jeunesse, bandes dessinées, mangas et bien d’autres découvertes vous attendent dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Cette journée est aussi l’occasion de soutenir la bibliothèque de Bonny tout en donnant une seconde vie aux livres.

Sur place, une tombola viendra animer l’événement, ainsi qu’un temps fort autour des mangas pour les passionnés comme pour les curieux. Une belle sortie pour les amoureux des livres, les familles et tous ceux qui aiment fouiller, découvrir et repartir avec de nouvelles histoires à emporter. .

Rue du Pilori Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 57 71

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English :

On May 8, get your fill of reading at the Bonny-sur-Loire book fair. Novels, albums, mangas and many other treasures await you in the gymnasium, in aid of the library. A raffle and manga activities will round off this friendly day of solidarity.

L’événement Bourse aux livres et tombola Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-30 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX