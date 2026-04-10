Vide-grenier Bonny-sur-Loire
Vide-grenier Bonny-sur-Loire vendredi 8 mai 2026.
Bonny-sur-Loire
Vide-grenier
Rue du Pilori Bonny-sur-Loire Loiret
Tarif : 1 – 1 – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Les Vieilles Bonnychonnes organisent un grand vide-grenier le jeudi 8 mai à Bonny-sur-Loire ! Venez chiner des trésors, dénicher des bonnes affaires et partager un moment convivial. Exposants et visiteurs, rejoignez-nous pour une journée sous le signe de la découverte et de la convivialité !
Les Vieilles Bonnychonnes vous donnent rendez-vous le jeudi 8 mai à Bonny-sur-Loire pour un grand vide-grenier convivial et animé ! Venez flâner entre les stands, dénicher des trésors insolites, des objets d’occasion, des articles vintage ou tout simplement faire de belles affaires. Que vous soyez à la recherche d’un meuble, d’un livre, d’une décoration ou d’un souvenir unique, ce vide-grenier est l’occasion idéale pour chiner et échanger avec des exposants passionnés. Une journée parfaite pour profiter de l’ambiance chaleureuse, partager des moments entre amis ou en famille, et soutenir les initiatives locales. Ne manquez pas cet événement incontournable pour les amateurs de bonnes trouvailles ! 1 .
Rue du Pilori Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 34 81 28 lesviellesbonnychonnes@gmail.com
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English :
Les Vieilles Bonnychonnes are organizing a big garage sale on Thursday May 8 in Bonny-sur-Loire! Come and hunt for treasures, unearth bargains and share a convivial moment. Exhibitors and visitors alike, join us for a day of discovery and conviviality!
L’événement Vide-grenier Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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