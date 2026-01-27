Bourse aux livres Centre Culturel de Queuleu Metz
Bourse aux livres Centre Culturel de Queuleu Metz dimanche 15 mars 2026.
Bourse aux livres
Centre Culturel de Queuleu 59 rue des Trois Evêchés Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 15:00:00
2026-03-15
Petits et grands, venez rencontrer les différents exposants et découvrir de nouvelles lectures.Tout public
Centre Culturel de Queuleu 59 rue des Trois Evêchés Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 65 56 84 secretariat@ccmq.fr
Young and old, come and meet the various exhibitors and discover new reading material.
L’événement Bourse aux livres Metz a été mis à jour le 2026-01-27 par AGENCE INSPIRE METZ