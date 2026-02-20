Bourse aux livres Salle des Cossies Seloncourt

Bourse aux livres

Salle des Cossies 11 Rue du Centre Seloncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La MPT de Seloncourt organise sa bourse aux livres le samedi 23 mai 2026 à la Salle des Cossies.

Un événement idéal pour les amoureux de la lecture venez chiner romans, bandes dessinées, albums jeunesse ou ouvrages divers, et donner une seconde vie à vos livres en les vendant ou en les échangeant.

Date Samedi 23 mai 2026

Lieu Salle des Cossies, Seloncourt

Entrée libre pour les visiteurs

Un moment convivial pour petits et grands passionnés de lecture ! .

Salle des Cossies 11 Rue du Centre Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 11 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux livres

L’événement Bourse aux livres Seloncourt a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD