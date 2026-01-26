Sortie 123Nature Les petites bêtes de l’eau Médiathèque A.Boname Seloncourt
Médiathèque A.Boname 72 Rue du Général Leclerc Seloncourt Doubs
Sortie 123Nature Les petites bêtes de l’eau, sortie nature.
Qui se cache dans nos rivières ? Venez le découvrir à travers une pêche pleine de surprises !
Intervenant CPIE. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent). Prévoir des bottes.
RENDEZ-VOUS de 14 h à 17 h devant la médiathèque A. Boname au centre culturel C. Foresti (72 rue du Gal. Leclerc) à Seloncourt .
