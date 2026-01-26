Sortie 123Nature Les petites bêtes de l’eau Médiathèque A.Boname Seloncourt

Sortie 123Nature Les petites bêtes de l’eau

Médiathèque A.Boname 72 Rue du Général Leclerc Seloncourt Doubs

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

2026-05-27

Sortie 123Nature Les petites bêtes de l’eau, sortie nature.

Qui se cache dans nos rivières ? Venez le découvrir à travers une pêche pleine de surprises !

Intervenant CPIE. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent). Prévoir des bottes.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 17 h devant la médiathèque A. Boname au centre culturel C. Foresti (72 rue du Gal. Leclerc) à Seloncourt .

Médiathèque A.Boname 72 Rue du Général Leclerc Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

