Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt Petit Temple Seloncourt

Seloncourt

Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt

Petit Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:15:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante

L’ensemble TRIALOGUES vous invite à découvrir un répertoire situé entre classicisme naissant et prémices de l’époque romantique. Cette période charnière se distingue par son élégance, sa vivacité, sa profondeur et une légèreté pleine de finesse, annonçant les œuvres de Haydn ou Mozart.

Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, en Allemagne, en Autriche et en Angleterre, la basse de viole conserve une place importante aux côtés du violoncelle, jusqu’aux premières décennies du XIXe siècle.

Lieu Temple de Seloncourt .

Petit Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cossiesfantutti@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt

L’événement Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt Seloncourt a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD