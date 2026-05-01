Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt Petit Temple Seloncourt
Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt Petit Temple Seloncourt jeudi 21 mai 2026.
Seloncourt
Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt
Petit Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:15:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante
L’ensemble TRIALOGUES vous invite à découvrir un répertoire situé entre classicisme naissant et prémices de l’époque romantique. Cette période charnière se distingue par son élégance, sa vivacité, sa profondeur et une légèreté pleine de finesse, annonçant les œuvres de Haydn ou Mozart.
Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, en Allemagne, en Autriche et en Angleterre, la basse de viole conserve une place importante aux côtés du violoncelle, jusqu’aux premières décennies du XIXe siècle.
Lieu Temple de Seloncourt .
Petit Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cossiesfantutti@gmail.com
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English : Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt
L’événement Concert Ensemble TRIALOGUES Musique Galante au Temple de Seloncourt Seloncourt a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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