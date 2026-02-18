Marche populaire Terrain de la Panse Seloncourt

Marche populaire

Terrain de la Panse Rue d’Audincourt Seloncourt Doubs

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

2026-06-06

Au départ du Terrain de la Panse, participez à une marche populaire de 5 à 10 km. Tous sans limite d’âge ; les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés ; les chiens tenus en laisse.

Buvette et petite restauration seront à votre disposition !

Tarif d’inscription est de 2 €

Pour plus d’informations 03 81 37 33 11 (Maison Pour Tous de Seloncourt.) .

Terrain de la Panse Rue d’Audincourt Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 33 11

English : Marche populaire

