Marche populaire Terrain de la Panse Seloncourt
Marche populaire Terrain de la Panse Seloncourt samedi 6 juin 2026.
Marche populaire
Terrain de la Panse Rue d’Audincourt Seloncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Au départ du Terrain de la Panse, participez à une marche populaire de 5 à 10 km. Tous sans limite d’âge ; les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés ; les chiens tenus en laisse.
Buvette et petite restauration seront à votre disposition !
Tarif d’inscription est de 2 €
Pour plus d’informations 03 81 37 33 11 (Maison Pour Tous de Seloncourt.) .
Terrain de la Panse Rue d’Audincourt Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 33 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche populaire
L’événement Marche populaire Seloncourt a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD