Bourse aux oiseaux

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-10-25

Bourse aux oiseaux à Châtillon-sur-Loire venez découvrir les oiseaux qui seront présents le les 8 mars et 25 octobre au centre socio-culturel de 9 h à 17 h. Cette bourse d’automne est organisée par l’association des Amis des oiseaux du Giennois.

Les 8 mars et 25 octobre, le Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire accueille la bourse aux oiseaux organisée par les Amis des Oiseaux du Giennois. Un événement unique pour admirer une grande variété d’oiseaux exotiques, à becs droits et crochus, présentés par des éleveurs passionnés. Un moment idéal pour découvrir de magnifiques espèces, échanger des conseils avec des spécialistes et, pourquoi pas, repartir avec un nouvel ami à plumes. Une journée parfaite pour les amoureux de la nature et les curieux de tous âges. L’occasion de s’immerger dans l’univers fascinant de l’ornithologie et de soutenir la préservation de ces animaux extraordinaires. Entrée ouverte à tous, dans une ambiance conviviale. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire contact@aogb45.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bird market in Châtillon-sur-Loire: come and discover the birds that will be present on November 9 and 10 at the Jean Roblin gymnasium and the socio-cultural center from 9 am to 5 pm. This autumn bourse is organized by the Association des Amis des oiseaux du Giennois.

L’événement Bourse aux oiseaux Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX