Bourse aux plantes à Vendôme Vendôme
Bourse aux plantes à Vendôme Vendôme jeudi 30 avril 2026.
Vendôme
Bourse aux plantes à Vendôme
11 Rue des Écoles Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 13:30:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Expo, ventes et troc de plantes.
Bourse aux plantes à Vendôme. La Bourse aux plantes de Vendôme propose une exposition, des ventes ainsi qu’un troc de plantes. .
11 Rue des Écoles Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 95 28 92 36
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English :
Plant show, sales and barter.
L’événement Bourse aux plantes à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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