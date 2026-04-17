Vendôme

Bourse aux plantes à Vendôme

11 Rue des Écoles Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30 13:30:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Expo, ventes et troc de plantes.

Bourse aux plantes à Vendôme. La Bourse aux plantes de Vendôme propose une exposition, des ventes ainsi qu’un troc de plantes. .

11 Rue des Écoles Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 95 28 92 36

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English :

Plant show, sales and barter.

L’événement Bourse aux plantes à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois