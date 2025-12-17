29ème Festival de Vendôme Vendôme

29ème Festival de Vendôme

Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, à vivre au cœur de Vendôme.

29ème Festival de Vendôme. La 29ᵉ édition du Festival de Vendôme promet une programmation riche et éclectique. En tête d’affiche cette année, Hélène Ségara se produira sur la scène du Minotaure le 10 mai, pour un moment musical exceptionnel. Si le festival n’est plus exclusivement centré sur la guitare comme à ses débuts, l’instrument reste au cœur de l’événement avec la présence de grands spécialistes. Le public pourra ainsi découvrir Raphaël Feuillâtre, Antoine Boyer & Yeore Kim en duo, ainsi que Tito Nabat, mêlant jazz manouche et chanson française. La programmation s’ouvre également à d’autres univers musicaux avec Essentielles (gospel), Vince Lahay (folk) et Aziliz Manrow (pop folk), offrant une belle diversité de styles et d’ambiances. .

Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 18 10 44 35 festivaldevendome@gmail.com

A not-to-be-missed event for music lovers, in the heart of Vendôme.

