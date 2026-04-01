Vendôme

Charivari jazz festival en Vendômois

34 Rue du Docteur Faton Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-30

Semaine sonore et numérique en Vendômois

Charivari jazz festival en Vendômois. Ateliers, concerts, improvisation. Le Charivari invite cette année encore à explorer l’insolite à travers concerts hybrides et improvisés, résidences d’artistes et ateliers créatifs, avec un temps fort le vendredi 1er mai pour la traditionnelle Fête à la bidouille et une clôture champêtre dimanche après-midi. Le festival mêle découvertes musicales et pratiques artistiques, permettant au public de côtoyer les créateurs dans des installations, ateliers, performances et moments sonores. Les thèmes 2026 — souffle, mathématiques du son et usages du numérique — prolongent le travail de recherche mené au Rotor. .

34 Rue du Docteur Faton Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

Join us from May 22 to 26 for the Charivari Jazz Festival 2024 in the Vendôme area.

L’événement Charivari jazz festival en Vendômois Vendôme a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Vendome Territoires Vendomois