Charivari jazz festival en Vendômois Vendôme
Charivari jazz festival en Vendômois Vendôme jeudi 30 avril 2026.
Vendôme
Charivari jazz festival en Vendômois
34 Rue du Docteur Faton Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-30
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-30
Semaine sonore et numérique en Vendômois
Charivari jazz festival en Vendômois. Ateliers, concerts, improvisation. Le Charivari invite cette année encore à explorer l’insolite à travers concerts hybrides et improvisés, résidences d’artistes et ateliers créatifs, avec un temps fort le vendredi 1er mai pour la traditionnelle Fête à la bidouille et une clôture champêtre dimanche après-midi. Le festival mêle découvertes musicales et pratiques artistiques, permettant au public de côtoyer les créateurs dans des installations, ateliers, performances et moments sonores. Les thèmes 2026 — souffle, mathématiques du son et usages du numérique — prolongent le travail de recherche mené au Rotor. .
34 Rue du Docteur Faton Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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English :
Join us from May 22 to 26 for the Charivari Jazz Festival 2024 in the Vendôme area.
L’événement Charivari jazz festival en Vendômois Vendôme a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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