Rat des villes, rat des champs Vendôme Loir-et-Cher

Rat des villes, rat des champs 41100 Vendôme Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 24000.0 Tarif :

Itinéraire 25 Les 2 mains sur le guidon de votre vélo, c’est parti pour un circuit vallonné qui, en traversant forêt et villages, vous invite à découvrir aussi bien la ville que la campagne, au départ de Vendôme, ville d’art et d’histoire.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English : Rat des villes, rat des champs

With both hands on the handlebars, you are off on a hilly circuit, crossing forests and villages, where you can discover both town and country life. You start off in Vendôme, a town of art and history.

Deutsch : Stadtmaus und Feldmaus

Rauf auf den Sattel und los geht’s durch hügelige Landschaften, Wälder und Dörfer. Diese Route ab Vendôme (Stadt der Kunst und Geschichte) führt Sie sowohl in Städte als auch in die freie Natur.

Italiano :

Con entrambe le mani sul manubrio della vostra bicicletta, potrete partire per un tour collinare attraverso boschi e villaggi, che vi invita a scoprire sia la città che la campagna, partendo da Vendôme, città d’arte e di storia.

Español :

Con las dos manos en el manillar de su bicicleta, podrá emprender un recorrido de colinas a través de bosques y pueblos, que le invitará a descubrir tanto la ciudad como el campo, partiendo de Vendôme, ciudad de arte e historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-29 par SIT Centre-Val de Loire