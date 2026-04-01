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Exposition Mythes à Vendôme Vendôme

Exposition Mythes à Vendôme Vendôme

Exposition Mythes à Vendôme Vendôme jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Quartier Rochambeau

Ville : 41100 Vendôme

Département : Loir-et-Cher

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Vendôme

Exposition Mythes à Vendôme

Quartier Rochambeau Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-30 15:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026.
Exposition Mythes à Vendôme. Exposition de groupe regroupant 12 artistes contemporains avec une diversité de disciplines représentées peinture céramique, photographie autour de la thématique du Mythe . La construction imaginaire que constitue le mythe est fondatrice d’une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d’une communauté à la recherche de sa cohésion. Les croyances ne sont pas seulement sujets d’inspiration, de représentations, mais aussi outils de recherches, d’explorations, parfois de subversion. A travers la diversité des pratiques artistiques, ces croyances sont réinvesties, questionnées, confrontées par les artistes. Vernissage le vendredi 30 avril 2026.   .

Quartier Rochambeau Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 06  lucie.corre@catv41.fr

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English :

The exhibition at Manège Rochambeau will bring together over 150 recent works by the artist.

L’événement Exposition Mythes à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois

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