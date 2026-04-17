Vendôme

Conférence à Vendôme

Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 17:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Conférence dans le cadre de la 411ème Assemblée Générale de la Société archéologique du Vendômois.

Conférence à Vendôme. Distribution et fonctions des pièces du donjon de Lavardin, sous Louis 1er de Bourbon de Vendôme par Camille Cabart, étudiant en L3 à l’Université de Tours. .

Rue Poterie Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 73 58 84 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture as part of the 411th General Meeting of the Société archéologique du Vendômois.

L’événement Conférence à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de Vendome Territoires Vendomois