Conférence à Vendôme Vendôme
Conférence à Vendôme Vendôme vendredi 17 avril 2026.
Vendôme
Conférence à Vendôme
Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Conférence dans le cadre de la 411ème Assemblée Générale de la Société archéologique du Vendômois.
Conférence à Vendôme. Distribution et fonctions des pièces du donjon de Lavardin, sous Louis 1er de Bourbon de Vendôme par Camille Cabart, étudiant en L3 à l’Université de Tours. .
Rue Poterie Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 73 58 84 64
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English :
Lecture as part of the 411th General Meeting of the Société archéologique du Vendômois.
L’événement Conférence à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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