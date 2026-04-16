Lunel

BOURSE AUX PLANTS A L’ARBORETUM DE LUNEL

Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Toute la matinée est consacrée à des échanges de plants de plantes, arbustes ou de graines entre particuliers.

L’association ORAL (Office de la Retraite Active en Lunellois) attend le public pour sa traditionnelle bourse aux plantes et aux graines le 9 mai prochain à l’Arboretum.

C’est donc ce cadre champêtre, que le samedi 9 mai, de 8 h à 15 h se déroulera la bourse aux plantes et aux graines sur l’espace central du site. Cette manifestation permet au public d’échanger et de faire du troc sur tout type de végétaux, que ce soit les plantes d’ornements, les plantes médicinales ou encore les plantes maraîchères. .

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

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English : BOURSE AUX PLANTS A L’ARBORETUM DE LUNEL

The whole morning is devoted to exchanges of plants, shrubs and seeds between private individuals.

L’événement BOURSE AUX PLANTS A L’ARBORETUM DE LUNEL Lunel a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT PAYS DE LUNEL