CONCERT GROUPE I MESSAGERI VOIX ET MUSIQUE DE CORSE Lunel

Lunel

CONCERT GROUPE I MESSAGERI VOIX ET MUSIQUE DE CORSE

Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

I MESSAGERI PRODUCTIONS présente en concert le groupe corse I MESSAGERI le vendredi 15 mai 2026 à 20h00

à l’Eglise Notre-Dame-du-Lac de Lunel

Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400

Billetterie sur www.imessageri.co et sur place le soir du concert à partir de 19h00.

Fabrice et Jean-Michel Andreani, entourés de musiciens de renom, chantent une Corse contemporaine, profondément ancrée dans ses racines, mais toujours soucieux de garder un regard tourné vers l’avenir. Entre musique traditionnelle et rythmes actuels, I Messageri flirtent avec la world pour une musique sans frontière, où la Corse lie les hommes. Au fil des chants, les voix et les mélodies se tressent, s’envolent, touchent la nef d’une église aux couleurs d’encens, le plafond illuminé d’un théâtre, le ciel étoilé d’une place de village, et reviennent comme un refrain, déjà adopté pour accompagner le long des jours.

Le groupe fondé par les frères Andreani en 1996 est aujourd’hui incontournable dans le paysage musical Corse. Forts de leurs cinq albums et leurs nombreux concerts donnés aux quatre coins de l’Europe, I Messageri n’ont cessé de porter leurs chants aux textes forts, et ce devant un public de plus en plus nombreux au fil des années. I Messageri continuent ainsi leur chemin, guidés par une volonté inébranlable de créativité, au service d’une musique en mouvement permanent.

Distribution

Fabrice Andreani Guitare, cetera, chant

Jean Michel Andreani Chant

Jean Paul Colombani Guitare, chant

Ghjaseppu Mambrini Guitare, mandoline, chant

Michel Tomei Guitare, flûte, clavier, .

Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie imessagericorsica@gmail.com

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English : CONCERT GROUPE I MESSAGERI VOIX ET MUSIQUE DE CORSE

I MESSAGERI PRODUCTIONS presents the Corsican group I MESSAGERI in concert on Friday May 15, 2026 at 8:00 pm

at the Eglise Notre-Dame-du-Lac in Lunel

Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400

Tickets available at www.imessageri.co and on site on the evening of the concert from 7:00 pm.

L’événement CONCERT GROUPE I MESSAGERI VOIX ET MUSIQUE DE CORSE Lunel a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT PAYS DE LUNEL