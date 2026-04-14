La classe, L’oeuvre ! : carnet de voyage, Musée Louis Médard, Lunel

La classe, L’oeuvre ! : carnet de voyage Samedi 23 mai, 14h00 Musée Louis Médard Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

À l’occasion de La Nuit des Musées, le musée présentera les créations des élèves du collège d’Ambrussum. Après avoir découvert l’exposition et l’univers de Stéphanie Ledoux, l’artiste associée de cette exposition, ils ont réalisé leurs propres carnets de voyage, mêlant dessins, collages et impressions personnelles.

Musée Louis Médard 71 Place des Martyrs de la Resistance, 34400 Lunel, France Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr http://fr-fr.facebook.com/museemedard Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l’histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.

À l’occasion de La Nuit des Musées, le musée présentera les créations des élèves du collège d’Ambrussum. Après avoir découvert l’exposition et l’univers de Stéphanie Ledoux, l’artiste associée de ils…

©musée Médard