Visite théatralisée : l’exposition par Henri Regnault, Musée Louis Médard, Lunel

Visite théatralisée : l’exposition par Henri Regnault Samedi 23 mai, 15h30, 18h30 Musée Louis Médard Hérault

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

À travers une approche vivante et immersive, le comédien guidera le public dans la découverte des œuvres, mêlant transmission des savoirs, touches d’humour et mises en situation adaptées aux pièces exposées. Ces visites offriront ainsi un regard à la fois instructif et décalé, contribuant à animer l’exposition et à en renouveler la perception.

Musée Louis Médard 71 Place des Martyrs de la Resistance, 34400 Lunel, France Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr http://fr-fr.facebook.com/museemedard Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l’histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.

À travers une approche vivante et immersive, le comédien guidera le public dans la découverte des œuvres, mêlant transmission des savoirs, touches d’humour et mises en situation adaptées aux pièces à…

© Portrait d’Henri Regnault (1843-1871), peintre. Anonyme, Photographe. Avant 1871. Musée Carnavalet, Histoire de Paris. PH55671

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris