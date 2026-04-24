BOURSE AUX VÉLOS de 9h à 17h, Saint Céré 46400, Saint-Céré

BOURSE AUX VÉLOS de 9h à 17h Vendredi 1 mai, 09h00 Saint Céré 46400 Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Vente de vélos, des accessoires à vendre et un atelier mécanique qui vous permettra de diagnostiquer votre bicyclette et d’effectuer des réparation basiques.

Vous avez un/des vélos à vendre….Vous les déposez de préférence le matin (2 euros par vélo), nous diagnostiquons le/les vélos et établissons une fiche de vente avec vos coordonnées

L’acheteur potentiel se mettra en contact avec vous ou vous récupérez votre/vos vélos avant 17h.

Venez essayer les vélos avant d’acheter ou contacter le vendeur pour vous mettre d’accord sur la vente et les détails de celle-ci.

POURQUOI ?

Nous militons au quotidien pour la récupération, le recyclage et la valorisation. Pourquoi faire venir des vélos du bout du monde fabriqués dans des conditions déplorables alors que nous possédons collectivement un vivier de millions de vélos inutilisés ?

JE DONNE ?

Votre vélo est en trop mauvais état pour être vendu, vous n’avez pas réussi à le vendre et vous souhaitez en faire don à l’association, la bourse peut être l’occasion de votre don et nous vous en remercions d’avance.

Saint Céré 46400 Place de la République, Saint Céré 46400 Saint-Céré 46400 Quartier de la Folie-Méricourt Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « levelotonome@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662948782 »}, {« type »: « link », « value »: « https://levelotonome.fr/bourses-aux-velos/ »}]

Venez vendre ou acheter des vélos d’occasion pour petits et grands révisés par l’association ou proposés par des particuliers.

Vélotonome