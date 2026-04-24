Festival occitan Escambis place de la République Saint-Céré
Festival occitan Escambis place de la République Saint-Céré samedi 2 mai 2026.
Saint-Céré
Festival occitan Escambis
place de la République Jardin public Saint-Céré Lot
Tarif : – – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le Festival Escambis, organisé par l’Association AQUÍ L'ÒC, a pour but de faciliter les échanges, les rencontres entre les intervenants et la population, d’où le nom Escambis
Le Festival Escambis, organisé par l’Association AQUÍ L'ÒC, a pour but de faciliter les échanges, les rencontres entre les intervenants et la population, d’où le nom Escambis. Il a la particularité de s’adresser à un large public ceux qui parlent occitan ou pas, ceux qui sont d’ici ou pas… Tradition et modernité se conjugueront pour faire découvrir et partager cette culture et cette langue. La programmation se veut la plus large possible pour que jeunes et moins jeunes se retrouvent dans des domaines aussi variés que la musique, le chant, la danse, l’artisanat, le sport, le cinéma, le théâtre
Le Festival Escambis est un festival original qui favorise la diversité culturelle sur un territoire qui ne demande qu’à s’enrichir. Sa force est de rassembler dans une ambiance conviviale et festive, dans la convivéncia, cet art de vivre ensemble. La 11ème édition se déroulera les 2 et 3 mai prochains à Saint-Céré et Bannes
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place de la République Jardin public Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 73 62 64 63
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English :
The Escambis Festival, organized by the AQUÍ L'ÒC Association, aims to facilitate exchanges and encounters between speakers and the general public, hence the name Escambis
L’événement Festival occitan Escambis Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée de la Dordogne
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