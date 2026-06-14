Bourse Aux Vélos Festive du RéPAR Kiosque Citoyen 12ème arrondissement Paris

Atterrissage

des vélo-zinzineries du RéPAR sur la flambant neuve place Félix Éboué

dans le 12ème arrondissement de Paris ! C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur le nouvel atelier vélo participatif et solidaire @12pouces qui tiendra le stand d’auto-réparation et que vous pourrez rencontrer et encourager !

BOURSE :

La Bourse aux Vélos est coordonnée par l’immense atelier vélo @lacycklette

➤ Si vous avez 1 à 3 vélos à vendre vous pouvez les déposer entre 10h et 13h.

➤ Si vous souhaitez acheter un vélo, la vente démarre à 14h et termine à 17h.

➤ Des cadenas seront à vendre à des prix défiant toute concurence!)

ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE :



☀ Vélos fous et bizarres, de toutes les tailles à essayer pour décoller de la place

☀ Chamboule-tout géant pour les petits et grands

☀ Atelier d’auto-réparation gratuit toute la journée ! (C’est le moment de huiler ta chaîne et changer ces plaquettes de frein)

☀ Restauration et boissons sur place

Le RéPAR est de retour avec une giga bourse aux vélos festive dans l’espace public, sur la place Félix Éboué ! Venez acheter, vendre et réparer vos vélos et participer à de nombreuses animations tout au long de la journée.

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Kiosque Citoyen 12ème arrondissement Place felix Éboué 75012 Paris

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