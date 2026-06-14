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Bourse Aux Vélos Festive du RéPAR Kiosque Citoyen 12ème arrondissement Paris

Bourse Aux Vélos Festive du RéPAR Kiosque Citoyen 12ème arrondissement Paris

Bourse Aux Vélos Festive du RéPAR Kiosque Citoyen 12ème arrondissement Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Kiosque Citoyen 12ème arrondissement

Adresse : Place felix Éboué

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Atterrissage
des vélo-zinzineries du RéPAR sur la flambant neuve place Félix Éboué
dans le 12ème arrondissement de Paris ! C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur le nouvel atelier vélo participatif et solidaire @12pouces qui tiendra le stand d’auto-réparation et que vous pourrez rencontrer et encourager !

BOURSE :

La Bourse aux Vélos est coordonnée par l’immense atelier vélo @lacycklette
➤ Si vous avez 1 à 3 vélos à vendre vous pouvez les déposer entre 10h et 13h.
➤ Si vous souhaitez acheter un vélo, la vente démarre à 14h et termine à 17h.
➤ Des cadenas seront à vendre à des prix défiant toute concurence!)

ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE :

☀ Vélos fous et bizarres, de toutes les tailles à essayer pour décoller de la place
☀ Chamboule-tout géant pour les petits et grands
☀ Atelier d’auto-réparation gratuit toute la journée ! (C’est le moment de huiler ta chaîne et changer ces plaquettes de frein)
☀ Restauration et boissons sur place

Le RéPAR est de retour avec une giga bourse aux vélos festive dans l’espace public, sur la place Félix Éboué ! Venez acheter, vendre et réparer vos vélos et participer à de nombreuses animations tout au long de la journée.
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Kiosque Citoyen 12ème arrondissement Place felix Éboué  75012 Paris
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