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Bourse aux vélos La Roche PARIS

Bourse aux vélos La Roche PARIS

Bourse aux vélos La Roche PARIS mercredi 3 juin 2026.

Lieu : La Roche

Adresse : 13 avenue du général leclerc

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Venez avec vos vélos, vos accessoires ou vos pièces détachées pour les vendre, en acheter ou simplement échanger.

Profitez de cet événement pour :

  • trouver la perle rare,
  • donner une seconde vie à votre deux-roues,
  • apprendre à l’entretenir grâce à nos ateliers d’auto-réparation.

Une occasion idéale pour rouler malin et durable !

Bourse aux vélos

Déposez un vélo à vendre de 14h à 14h30
Achetez un vélo de 15h à 17h
(1 seul vélo par personne)

Bourse aux vélos à La Roche ! Trouvez le biclou de vos rêves !
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00

La Roche 13 avenue du général leclerc  75014 Dans la cour, après le portail.PARIS
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