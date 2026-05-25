Bourse aux vélos La Roche PARIS

Venez avec vos vélos, vos accessoires ou vos pièces détachées pour les vendre, en acheter ou simplement échanger.

Profitez de cet événement pour :

trouver la perle rare,

donner une seconde vie à votre deux-roues,

apprendre à l’entretenir grâce à nos ateliers d’auto-réparation.

Une occasion idéale pour rouler malin et durable !

Bourse aux vélos Déposez un vélo à vendre de 14h à 14h30

Achetez un vélo de 15h à 17h

(1 seul vélo par personne)

Bourse aux vélos à La Roche ! Trouvez le biclou de vos rêves !

Le mercredi 03 juin 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00

La Roche 13 avenue du général leclerc 75014 Dans la cour, après le portail.PARIS

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