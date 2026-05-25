Bourse aux vélos La Roche PARIS
Bourse aux vélos La Roche PARIS mercredi 3 juin 2026.
Venez avec vos vélos, vos accessoires ou vos pièces détachées pour les vendre, en acheter ou simplement échanger.
Profitez de cet événement pour :
- trouver la perle rare,
- donner une seconde vie à votre deux-roues,
- apprendre à l’entretenir grâce à nos ateliers d’auto-réparation.
Une occasion idéale pour rouler malin et durable !
Bourse aux vélos
Déposez un vélo à vendre de 14h à 14h30
Achetez un vélo de 15h à 17h
(1 seul vélo par personne)
Bourse aux vélos à La Roche ! Trouvez le biclou de vos rêves !
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00
La Roche 13 avenue du général leclerc 75014 Dans la cour, après le portail.PARIS
contact@cyclocube.org https://bsky.app/profile/cyclocube.bsky.social https://bsky.app/profile/cyclocube.bsky.social
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