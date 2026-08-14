Bourse aux vêtements ados-adultes Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Bourse aux vêtements ados-adultes

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 09:00:00

fin : 2026-10-09 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10

La Bourse aux vêtements ados / adultes est de retour !

Dépôts mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre, uniquement sur rdv à compter du lundi 28/09 à 14h.

Entrée libre.Tout public

0 .

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 contact@cscbld.fr

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English :

The Teen/Adult Clothing Swap is back!

Drop-offs: Tuesday, October 6; Wednesday, October 7; and Thursday, October 8—by appointment only, starting Monday, September 28, at 2:00 p.m.

Free admission.

L’événement Bourse aux vêtements ados-adultes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE