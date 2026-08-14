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Bourse aux vêtements ados-adultes Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc

vendredi 9 octobre 2026 · Centre Socioculturel Marbot · Bar-le-Duc

Bourse aux vêtements ados-adultes Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre Socioculturel Marbot
Adresse
9 Rue de la Chapelle
Ville
55000 Bar-le-Duc
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Bar-le-Duc

Bourse aux vêtements ados-adultes

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 09:00:00
fin : 2026-10-09 18:00:00

Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10

La Bourse aux vêtements ados / adultes est de retour !

Dépôts mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre, uniquement sur rdv à compter du lundi 28/09 à 14h.

Entrée libre.Tout public
0  .

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46  contact@cscbld.fr

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English :

The Teen/Adult Clothing Swap is back!

Drop-offs: Tuesday, October 6; Wednesday, October 7; and Thursday, October 8—by appointment only, starting Monday, September 28, at 2:00 p.m.

Free admission.

L’événement Bourse aux vêtements ados-adultes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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