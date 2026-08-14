Bourse aux vêtements ados-adultes Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc
vendredi 9 octobre 2026 · Centre Socioculturel Marbot · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Bourse aux vêtements ados-adultes
Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 09:00:00
fin : 2026-10-09 18:00:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10
La Bourse aux vêtements ados / adultes est de retour !
Dépôts mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre, uniquement sur rdv à compter du lundi 28/09 à 14h.
Entrée libre.Tout public
0 .
Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 contact@cscbld.fr
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English :
The Teen/Adult Clothing Swap is back!
Drop-offs: Tuesday, October 6; Wednesday, October 7; and Thursday, October 8—by appointment only, starting Monday, September 28, at 2:00 p.m.
Free admission.
L’événement Bourse aux vêtements ados-adultes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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