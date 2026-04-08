Bourse aux vêtements au Relais de Poste Launois-sur-Vence
Bourse aux vêtements au Relais de Poste Launois-sur-Vence dimanche 19 avril 2026.
Launois-sur-Vence
Bourse aux vêtements au Relais de Poste
25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Bourse aux vêtements et aux jouets au Relais de Poste de Launois sur VenceLe 19 avril de 10h à 17h Entrée gratuite Exposants sur réservation
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25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 6 60 85 28 11 animlescretes@gmail.com
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English :
Clothing and toy fair at the Relais de Poste in Launois sur VenceApril 19, 10 a.m. to 5 p.m. Free admission Exhibitors must reserve in advance
L’événement Bourse aux vêtements au Relais de Poste Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme
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