Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux vêtements au Relais de Poste Launois-sur-Vence

Bourse aux vêtements au Relais de Poste Launois-sur-Vence

Bourse aux vêtements au Relais de Poste Launois-sur-Vence dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 25 Avenue Roger Ponsart

Ville : 08430 Launois-sur-Vence

Département : Ardennes

Début : 2026-04-19T

Fin : 2026-04-19T

Tarif :

Launois-sur-Vence

Bourse aux vêtements au Relais de Poste

25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Bourse aux vêtements et aux jouets au Relais de Poste de Launois sur VenceLe 19 avril de 10h à 17h Entrée gratuite Exposants sur réservation
  .

25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 6 60 85 28 11  animlescretes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clothing and toy fair at the Relais de Poste in Launois sur VenceApril 19, 10 a.m. to 5 p.m. Free admission Exhibitors must reserve in advance

L’événement Bourse aux vêtements au Relais de Poste Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme

À voir aussi à Launois-sur-Vence (Ardennes)