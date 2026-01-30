Foire des vacanciers Launois-sur-Vence

Foire des vacanciers

25 avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

2026-08-08

Le Relais de Poste s’anime pour le week-end, au programme Marché artisanal et de producteurs, marché des antiquaires et brocanteurs, balades en calèche, tourisme, le tout dans une ambiance musicale. Et pour le bonheur des enfants glaces, barbe à papa, pêche aux canards, châteaux gonflables… Buvette et restauration sur place.

25 avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 6 76 38 17 92 capteur@live.fr

English :

The Relais de Poste comes alive for the weekend, with a program including: a craft and producers’ market, an antique and second-hand goods market, horse-drawn carriage rides, tourism, and a musical atmosphere. And to keep the kids happy: ice cream, cotton candy, duck fishing, bouncy castles… Refreshments and catering on site.

