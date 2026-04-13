Fête Paysanne Sabots du relais Launois-sur-Vence
Fête Paysanne Sabots du relais Launois-sur-Vence dimanche 21 juin 2026.
Launois-sur-Vence
Fête Paysanne Sabots du relais
25 avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes
Tarif : 1 – 1 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Démonstration d’outils anciens, tracteurs de collection, tripot avec cheval de trait, ferme pédagogique, chien de troupeau, maréchalferrand, présentation de chevaux ardennais, expo de mustang et calèches, ateliers avec artisans et les compagnons du devoir. plusieurs stands sur artisanat local.Spectacle avec troupe Actn Dream.Restauration et buvette Entrée: 1€ Gratuit -12 ans
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25 avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 6 56 86 74 68 lesabotsdurelais@gmail.com
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English :
Demonstration of antique tools, vintage tractors, draught-horse tripot, educational farm, herd dog, farrier, Ardennes horse display, mustang and carriage exhibition, workshops with craftsmen and the Compagnons du devoir. several stalls selling local crafts.Show with Actn Dream troupe.Refreshments and refreshments Admission: 1? Free admission -12 years old
L’événement Fête Paysanne Sabots du relais Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2026-04-13 par Ardennes Tourisme
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