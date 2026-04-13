Launois-sur-Vence

Fête Paysanne Sabots du relais

25 avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes

Tarif : 1 – 1 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Démonstration d’outils anciens, tracteurs de collection, tripot avec cheval de trait, ferme pédagogique, chien de troupeau, maréchalferrand, présentation de chevaux ardennais, expo de mustang et calèches, ateliers avec artisans et les compagnons du devoir. plusieurs stands sur artisanat local.Spectacle avec troupe Actn Dream.Restauration et buvette Entrée: 1€ Gratuit -12 ans

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25 avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 6 56 86 74 68 lesabotsdurelais@gmail.com

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English :

Demonstration of antique tools, vintage tractors, draught-horse tripot, educational farm, herd dog, farrier, Ardennes horse display, mustang and carriage exhibition, workshops with craftsmen and the Compagnons du devoir. several stalls selling local crafts.Show with Actn Dream troupe.Refreshments and refreshments Admission: 1? Free admission -12 years old

L’événement Fête Paysanne Sabots du relais Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2026-04-13 par Ardennes Tourisme