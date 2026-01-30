Fête des associations

Venez découvrir les nombreuses associations du territoire des Crêtes Préardennaises et faire le plein d’activités pour la rentrée.Les clubs seront là pour faire des démonstrations de leurs activités et pour faire des initiations, de quoi vous lancer dans une nouvelle activité pour la rentrée.Buvette et petite restauration sur place.

25, avenue roger ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 05 60 culture@lescretes.fr

Come and discover the numerous associations of the Crêtes Préardennaises territory and fill up with activities for the new school year.the clubs will be there to demonstrate their activities and to initiate you in a new activity for the new school year.

L’événement Fête des associations Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2026-01-29 par Ardennes Tourisme