Salon de la voiture ancienne Launois-sur-Vence

Salon de la voiture ancienne

25 avenue roger ponsart Launois-sur-Vence Ardennes

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-07

2026-09-06

Tarif 3 € gratuit pour les moins de 12 ans. Expo & baptême en voiture ancienne Buvette et restauration sur place repas traiteur sous réservation Présence des Sabots du Relais pour des balades en calèche à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en partenariat avec l’association AVAA, regroupement de voiture ancienne.

25 avenue roger ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 7 82 41 29 94

English :

Price 3 ? free for children under 12. Exhibition & vintage car baptism Refreshment bar and on-site catering catered meal by prior arrangement Les Sabots du Relais will be on hand for carriage rides during the European Heritage Days, in partnership with the AVAA vintage car association.

