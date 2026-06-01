Visite de la muséographie du Relais de Poste de Launois sur Vence, Relais de Poste aux Chevaux, Launois-sur-Vence

Visite de la muséographie du Relais de Poste de Launois sur Vence 19 et 20 septembre Relais de Poste aux Chevaux Ardennes

Gratuit, accès au corps de logis limité à 27 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises vous invite à venir découvrir le relais de poste de Launois sur Vence au travers d’une muséographie à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Découvrez l’âge d’or des relais de poste, où chevaux et postillons relayaient messages, voyageurs et marchandises à travers la France.

Votre visite en 3 étapes :

Le corps de logis : Explorez 3 salles dédiées à l’histoire et au fonctionnement des relais de poste, au travers d’éléments interactifs variés. Venez rencontrer Joseph le postillon !

La cour et ses bâtiments : Arpentez le relais et découvrez l’utilité de chaque bâtiments, de la majestueuse halle à marchandises à la bergerie, en passant bien évidemment par les écuries.

La roseraie et le verger : Terminez votre visite par un moment nature au milieu des roses et des pommiers.

Relais de Poste aux Chevaux 25 Avenue Roger Ponsart, 08430 Launois-sur-Vence, France Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33324350269 https://www.posteauxchevaux.com Ancienne poste aux chevaux et aux lettres des XVIIIe et XIXe siècles, ce relais est le dernier ensemble architectural aussi bien conservé en France. Créé en 1654, il est situé à la croisée de grands itinéraires commerciaux reliant Amsterdam à Marseille et Paris à Sedan, via Charleville.

Le relais est visitable tout au long de l’année au travers d’une muséographie, aux horaires de l’Office de Tourisme et selon animations et privatisations. Parking le long de la grande halle et deux bornes de recharge pour VE.

L’Offfice de Tourisme des Crêtes Préardennaises vous invite à venir découvrir le relais de poste de Launois sur Vence au travers d’une muséographie à l’occasion des journées européennes du l’âge des…

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