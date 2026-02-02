Bourse aux Vêtements Place Marchédial Craponne-sur-Arzon

Bourse aux Vêtements

Place Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-03-31

fin : 2026-04-04

2026-03-31

Le comité de Craponne de la Croix Rouge organise sa traditionnelle bourse aux vêtements d’été à la Grenette.

Profitez-en pour faire du vide dans votre dressing et des bonnes affaires pour l’été, pour les petits et les grands !

Place Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 36 71 76

English :

The Craponne committee of the Red Cross is organizing its traditional summer clothes sale at La Grenette.

Take advantage of the opportunity to clear out your dressing room and find summer bargains for young and old alike!

