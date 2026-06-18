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Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo) Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo) Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon vendredi 28 août 2026.

Lieu : Salle de la Grenette

Adresse : 2 Place du Marchédial

Ville : 43500 Craponne-sur-Arzon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Craponne-sur-Arzon

Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo)

Salle de la Grenette 2 Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Venez assister au Songe d’une nuit d’été avec la Micro-folie, chorégraphié par George Balanchine sur une musique de Félix Mendelssohn-Bartholdy.
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Salle de la Grenette 2 Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

Come see *A Midsummer Night’s Dream* with the Micro-folie, choreographed by George Balanchine to music by Felix Mendelssohn-Bartholdy.

L’événement Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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