Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo) Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon
Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo) Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon vendredi 28 août 2026.
Craponne-sur-Arzon
Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo)
Salle de la Grenette 2 Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez assister au Songe d’une nuit d’été avec la Micro-folie, chorégraphié par George Balanchine sur une musique de Félix Mendelssohn-Bartholdy.
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Salle de la Grenette 2 Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr
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English :
Come see *A Midsummer Night’s Dream* with the Micro-folie, choreographed by George Balanchine to music by Felix Mendelssohn-Bartholdy.
L’événement Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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