Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo) Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon vendredi 28 août 2026.

Craponne-sur-Arzon

Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo)

Salle de la Grenette 2 Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez assister au Songe d’une nuit d’été avec la Micro-folie, chorégraphié par George Balanchine sur une musique de Félix Mendelssohn-Bartholdy.

.

Salle de la Grenette 2 Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see *A Midsummer Night’s Dream* with the Micro-folie, choreographed by George Balanchine to music by Felix Mendelssohn-Bartholdy.

L’événement Micro-folie ballet Le Songe d’une nuit d’été (captation vidéo) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay