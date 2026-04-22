Craponne-sur-Arzon

Journée autour du bois

Parc des étoiles (terrain du festival) Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Craponne Animations vous propose, pour la 2ème année, une rencontre autour du bois sur le beau site du parc des étoiles.

Buvette et restauration sur place.

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Parc des étoiles (terrain du festival) Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 64 65 58 craponneanim@gmail.com

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English :

For the 2nd year running, Craponne Animations is staging a woodworking event in the beautiful Parc des Etoiles.

Refreshments and catering on site.

L’événement Journée autour du bois Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay