Soirée RAP Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Soirée RAP

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez assister à cette soirée RAP avec 2 artistes pour le prix d’un !

En 1ère partie, 2 cartouches proposera un rap énergique inspiré par Ninho, La Fouine ou Soprano.

En 2ème partie, Petite Mine mêlera slam et rap engagé.

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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

Come check out this rap night featuring two artists for the price of one!

In the first set, 2 Cartouches will perform energetic rap inspired by Ninho, La Fouine, and Soprano.

In the second set, Petite Mine will blend slam poetry and socially conscious rap.

L’événement Soirée RAP Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay