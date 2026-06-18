Soirée RAP Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon
Soirée RAP Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 21 août 2026.
Craponne-sur-Arzon
Soirée RAP
Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez assister à cette soirée RAP avec 2 artistes pour le prix d’un !
En 1ère partie, 2 cartouches proposera un rap énergique inspiré par Ninho, La Fouine ou Soprano.
En 2ème partie, Petite Mine mêlera slam et rap engagé.
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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr
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English :
Come check out this rap night featuring two artists for the price of one!
In the first set, 2 Cartouches will perform energetic rap inspired by Ninho, La Fouine, and Soprano.
In the second set, Petite Mine will blend slam poetry and socially conscious rap.
L’événement Soirée RAP Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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