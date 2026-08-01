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AGENDA · Craponne-sur-Arzon

Repas aligot saucisses Craponne-sur-Arzon

samedi 15 août 2026 · Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du For
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 15

Craponne-sur-Arzon

Repas aligot saucisses

Place du For Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez goûter au traditionnel repas aligot saucisses du club de hand, avec entrée et dessert.
Pensez à réserver.
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Place du For Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 55 96 26 

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English :

Come and enjoy the handball club’s traditional aligot sausage meal, with starter and dessert.
Please make a reservation.

L’événement Repas aligot saucisses Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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