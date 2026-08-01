Repas aligot saucisses Craponne-sur-Arzon
samedi 15 août 2026 · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Repas aligot saucisses
Place du For Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez goûter au traditionnel repas aligot saucisses du club de hand, avec entrée et dessert.
Pensez à réserver.
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Place du For Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 55 96 26
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English :
Come and enjoy the handball club’s traditional aligot sausage meal, with starter and dessert.
Please make a reservation.
L’événement Repas aligot saucisses Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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