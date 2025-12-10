J.E.P. Visite de l’hôtel de Vinols Craponne-sur-Arzon
samedi 19 septembre 2026 · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
J.E.P. Visite de l’hôtel de Vinols
Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Sous la conduite des propriétaires, venez découvrir la maison Vinols, ancien hôtel particulier construit entre 1736 et 1740 au Faubourg de Pasturel sur un plan inspiré des hôtels parisiens du Marais et du Faubourg Saint Germain.
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Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 maisonvinols.craponne@gmail.com
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English :
Led by the owners, come and discover Maison Vinols, a former private mansion built between 1736 and 1740 in the Faubourg de Pasturel on a plan inspired by Parisian hotels in the Marais and Faubourg Saint Germain.
L’événement J.E.P. Visite de l’hôtel de Vinols Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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