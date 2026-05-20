Journées Nationales des Artistes à Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon
vendredi 2 octobre 2026 · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Journées Nationales des Artistes à Craponne-sur-Arzon
Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
A l’occasion des Journées Nationales des Artistes, 8 ateliers d’artistes seront ouverts au public dans le centre bourg de Craponne-sur-Arzon.
Venez les découvrir !
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Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 39 91 60
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English :
As part of National Artists’ Days, eight artists’ studios will be open to the public in the town center of Craponne-sur-Arzon.
Come check them out!
L’événement Journées Nationales des Artistes à Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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