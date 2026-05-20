Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Journées Nationales des Artistes à Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

A l’occasion des Journées Nationales des Artistes, 8 ateliers d’artistes seront ouverts au public dans le centre bourg de Craponne-sur-Arzon.

Venez les découvrir !

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Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 39 91 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of National Artists’ Days, eight artists’ studios will be open to the public in the town center of Craponne-sur-Arzon.

Come check them out!

L’événement Journées Nationales des Artistes à Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay