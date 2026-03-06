Bourse aux vêtements enfants

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-14

Organisé par Les Fripouilles

Jeudi de 16h à 20h dépôt vêtements étiquetés

Vendredi de 9h30 à 17h30 dépôts vêtements

Vendredi de 21h à 21h30 et samedi de 9h à 13h vente

Espace Saint-Fiacre Entrée gratuite .

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 86 33 86

English :

