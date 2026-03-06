Bourse aux vêtements enfants Château-Gontier-sur-Mayenne
Bourse aux vêtements enfants Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 12 mars 2026.
Bourse aux vêtements enfants
Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-14
2026-03-12
Organisé par Les Fripouilles
Bourse aux vêtements enfants
Jeudi de 16h à 20h dépôt vêtements étiquetés
Vendredi de 9h30 à 17h30 dépôts vêtements
Vendredi de 21h à 21h30 et samedi de 9h à 13h vente
Espace Saint-Fiacre Entrée gratuite .
Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 86 33 86
English :
Organized by Les Fripouilles
L'événement Bourse aux vêtements enfants Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-04 par SUD MAYENNE