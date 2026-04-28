Bourse aux vêtements Salle des Récollets Givet

Givet

Bourse aux vêtements

Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-11 2026-05-18

Mardi 5 et mercredi 6 mai ENREGISTREMENT (25 articles par adhérent) de 10h à 17h30. Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, lundi 11 et mardi 12 mai VENTE . Ouvert à tous de 10h à 18h. Lundi 18 mai REMISE des INVENDUS de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. Bienvenue à tous.

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Salle des Récollets Rue Clémenceau Givet 08600 Ardennes Grand Est assoc.f.i.gv@gmail.com

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English :

Tuesday 5th and Wednesday 6th May: REGISTRATION (25 items per member) from 10am to 5.30pm. Thursday 7, Friday 8, Saturday 9, Monday 11 and Tuesday 12 May: SALE. Open to all from 10am to 6pm. Monday May 18: SALE of unsold items from 9.30am to 12.15pm and from 1.30pm to 4.30pm. All are welcome.

L’événement Bourse aux vêtements Givet a été mis à jour le 2026-04-28 par Ardennes Tourisme